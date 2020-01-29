المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إصابة

طمأن نجم الاتحاد السكندري، إسماعيل أحمد، جمهور النادي المصري، بأن غيابه أمس عن مباراة الجامعة الأميركية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، كان بسبب التعرض لشد عضلي في عضلة الفخذ، وألا خوف على مشاركته مع الفريق في ربع النهائي غداً.

محترف

برر مدرب خورفكان، الصربي غوران، الاستغناء عن مدافعه البرازيلي، روبسون دي باولا، على الرغم من تميزه في المباريات السابقة، بحاجة الفريق لمهاجم يعزز من القدرة الهجومية التي يحتاجها خورفكان حالياً.

بوقرة

اعتبر مدرب فريق الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، أن المباراة المقررة لـ«الذئاب»، اليوم، ضمن الجولة 14 من دوري الخليج العربي، أمام فريق الوحدة، البداية الحقيقية للفريق، بعد التعاقدات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية.