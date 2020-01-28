اللاعب المقيم «عريس» الجولة 10 في دوري الأولى

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشفت منافسات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين عن دور مؤثر للاعبين المقيمين ومواليد الدولة، إذ ساهموا في قيادة فرقهم لنتائج إيجابية وكانوا أفضل عن المحترفين الأجانب.

ولم يقتصر دور هؤلاء اللاعبين على الجولة الماضية بل جاء استكمالاً لدورهم في الجولات الماضية، كما لم يقتصر التألق على اللاعبين المهاجمين فقط، بل في جميع مراكز الملعب، إذ تألق مدافع دبا الحصن، العراقي محمد مصطفى، ولاعب الذيد العماني محمد المربوعي الذي أدى دور صانع ألعاب مميز وهداف في آن معاً، وساهم بهدفيه في استعادة الذيد لنغمة الانتصارات، إضافة إلى لاعب نادي الإمارات البرازيلي نيفيس الذي سجل في آخر مباراتين ثلاثة أهداف عادت بالنفع الكبير على «الصقور»، الذي حقق انتصارين متتاليين على البطائح ومصفوت.

وكانت مباريات الجولة قد أسفرت عن فوز الإمارات على مصفوت (3-1)، ودبا الحصن على العروبة (3-2)، وفاز مسافي على العربي (2-1)، وبالنتيجة نفسها فاز الذيد على التعاون، وتعادل الحمرية مع البطائح (1-1). وواصل الإمارات صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، يليه دبا الحصن 21 نقطة، ثم دبا الفجيرة 17، والحمرية 16، والبطائح 13، وتتواجد هذه الفرق في المراكز الخمسة الأولى.

نيفيس الصقور

يعتبر لاعب نادي الإمارات البرازيلي نيفيس ليذيري (19 سنة) من أكثر اللاعبين المقيمين تأثيراً في نتائج الصقور، حيث يحتل المركز الرابع بترتيب الهدافين برصيد خمسة أهداف سجلها في أربع مباريات، بينها هدف في شباك البطائح ضمن به ثلاث نقاط لفريقه.

المربوعي الهداف

تصدر لاعب الذيد، العماني محمد المربوعي (25 سنة) ترتيب الهدافين بتسجيله تسعة أهداف تفوق بها على هداف دبا الفجيرة فينيكيوس لوبيس صاحب الثمانية أهداف، وهداف العربي اليكسندر بيرنارديتس برصيد ستة أهداف.

وتميز اللاعب المربوعي بإجادة اللعب كصانع ألعاب أيضاً، ويتوقع أن يكون هدفاً لأندية دوري الخليج العربي في الموسم المقبل.

تافادزوا دبا الحصن

يمتاز لاعب دبا الحصن الزيمبابوي تافادزوا دهليوايو (19 سنة) بمميزات فنية،ونجح في أن يكون فاعلاً، وسجل أهم هدفين لدبا الحصن في المباراة التي فاز بها على العروبة (3-2) في الجولة الماضية، ومهدت لاحتفاظ دبا الحصن بمركز الوصيف.

العراقي محمد مصطفى

نجحت الإدارة الفنية لدبا الحصن في استثمار مشاركة اللاعب المقيم بشكل بارز بانتداب المدافع العراقي محمد مصطفى الذي ساهم في أن يكون خط دفاع فريقه الأفضل، إذ يتمتع بإمكانات مهمة أبرزها المراقبة الجيدة للمهاجمين واللعب بتركيز عالٍ طوال المباراة.