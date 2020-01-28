رسمياً.. راشد بن حميد يفوز برئاسة اتحاد الكرة حتى 2024

المصدر: منصور السندي ■ دبي

فاز الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمنصب رئيس اتحاد كرة القدم بالتزكية للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، بعدما أغلق الاتحاد، أمس، باب الترشح للمنصب، دون أن يتقدم أحد لمنافسته عليه، علماً بأن انتخابات اتحاد الكرة ستجرى في 12 مارس المقبل لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة، المستشار سالم بهيان العامري، في تصريحات صحافية، إن «اللجنة تأكدت من سلامة المستندات التي تقدم بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي المرشح لمنصب الرئيس، ولم يتقدم مرشح آخر للمنصب بعد غلق باب الترشح في الموعد المحدد مسبقاً، وهو الساعة الخامسة من مساء أمس، وهو آخر موعد للدوام الرسمي لاتحاد الكرة، وبالتالي أصبح فائزاً بالمنصب بالتزكية، وأن اللجنة تتمنى له التوفيق في رئاسة الاتحاد».

وأضاف العامري: «سيتم إرسال تعميم إلى الأندية المعنية لإطلاعها على الإجراءات الخاصة بالمرشح لمنصب رئيس الاتحاد».

وأضاف «لجنة الانتخابات حددت الثالث من فبراير المقبل موعداً نهائياً للطعن في أوراق المرشح لمنصب الرئيس، وفقاً للإجراءات المتبعة، استناداً على لائحة الانتخابات الخاصة باتحاد كرة القدم».

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة في العملية الانتخابية متعلقة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من الرابع من الشهر المقبل حتى الـ13 منه. وتابع سالم بهيان العامري «حددت لجنة الانتخابات جدولاً زمنياً للعملية الانتخابية، على أن تنتهي قبل 12 مارس المقبل، ليكون ذلك موعد إعلان مجلس الإدارة الجديد».

راشد بن حميد: البطولة الأغلى

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن بطولة كأس رئيس الدولة واحدة من أهم البطولات الكروية والأنشطة الرياضية في الدولة، وتشكل أحد أبرز الأنشطة الرياضية والاجتماعية في الدولة التي تبهر العالم بإنجازاتها وتقدمها ومواقفها المشرفة في جميع القضايا.

وقال في بيان أمس: «إن البطولة الأغلى تحظى بتغطية إعلامية محلية وخارجية واسعة، واتحاد الكرة يضع كل إمكاناته لجعل نسخة 2020 مميزة في كل تفاصيلها».

قرعة الكأس.. مواجهة نارية بين العين والوصل

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، التي سحبت أمس بفندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي في دبي، العين في مواجهة من العيار الثقيل مع الوصل، فيما يلتقي شباب الأهلي مع بني ياس، والشارقة مع اتحاد كلباء، ويواجه الجزيرة نظيره الظفرة، فيما تعد مباراة العين مع الوصل الأبرز في مواجهات الدور المقبل، كونها تعد ثأرية بين الفريقين، بعدما فاز الوصل على العين في المنافسة ذاتها في الموسم الماضي 5-3 ، وصعد على حسابه إلى الدور ربع النهائي في البطولة.

من جهة أخرى، تم سحب قرعة الدور نصف النهائي للبطولة، إذ سيلتقي الفائز من مباراة اتحاد كلباء والشارقة مع الفائز من مباراة العين والوصل، فيما سيلتقي الفائز من مباراة بني ياس وشباب الأهلي، مع الفائز من مباراة الجزيرة والظفرة.

وتقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي يوم 21 و22 فبراير المقبل، فيما ستقام مباراتا الدور نصف النهائي في التاسع من مارس المقبل، فيما يتوقع أن تقام المباراة النهائية أحد يومي 18 أو 19 مارس المقبل.

تغريم الشارقة 80 ألف درهم

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم نادي الشارقة 80 ألف درهم، لقيام عدد من مشجعيه عقب مباراة الفريق مع مضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي، بإتلاف مقاعد الدرجة الثانية للملعب.

وعاقبت اللجنة أيضاً مدير فريق الشارقة، عبدالعزيز محمد، بتغريمه 10 آلاف درهم، بسبب تصريحات اعتبرتها اللجنة مسيئة بحق حكم المباراة عادل النقبي. وغرّمت اللجنة أيضاً لاعب بني ياس جون تيبار 50 ألف درهم، وإيقافه مباراة واحدة، لقيامه بالاعتداء على لاعب من النصر دون كرة خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري.

وقال نائب رئيس اللجنة، المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: «العقوبة التي اتخذت بحق نادي الشارقة جاءت بعد اطلاع اللجنة على تقرير مقدم من مراقب المباراة مدعم بقاطع فيديو، كشف حجم الضرر الذي تعرضت له مقاعد في استاد راشد في دبي من قبل عدد من مشجعي نادي الشارقة».

قرعة ربع نهائي الكأس

العين - الوصل

شباب الأهلي - بني ياس

الشارقة - اتحاد كلباء

الجزيرة - الظفرة

- فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الرابع من الشهر المقبل حتى الـ13 منه.