مدرب العين يكشف عن ما تعلمه من جوزيه مورينهو

المصدر: معاذ كمبال- العين

قال مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو ايمانويل إنه تعلم من مواطنه جوزيه مورينهو حينما فاز تحت قيادته بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق بورتو البرتغالي عام 2004 أن التحديات الكبيرة هي من تجعل الفرق عظيمة وأن عليهم في مباراة الغد أمام بونيودكورالاوزبكي أن يكونوا فريقاً كبيراً وأنهم يريدون تأكيد ذلك من خلال التأهل لمرحلة دوري المجموعات.

وقال ايمانويل في رده سؤال لـ"الإمارات اليوم" ما تعلمه من مدربه البرتغالي في 2004 وإمكانية نقل وتسخير تلك الخبرة للاعبي العين: "تعلمت منه الكثير وأن التحديات الكبيرة هي من تجعل الفرق عظيمة، هذا ما سأخبر به لاعبي فريقي، علينا أن نكون الأفضل في اللقاء اليوم حتى نستطيع أن نتجاوز هذا التحدي المهم في مشوار الفريق".

ويستقبل فريق العين مساء يوم الثلاثاء فريق بونيودكورالاوزبكي ضمن الملحق المؤهل لمرحلة دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا.