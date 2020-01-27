الجولة 14.. ديربي «بر دبي» يهيمن على الأجواء

المصدر: محمد أبواسماعيل - دبي

تنطلق غداً الجولة 14 من دوري الخليج العربي (المرحلة الأولى من الإياب)، حيث يعتلي شباب الأهلي ترتيب الفرق برصيد 32 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة والعين والجزيرة.

وتشهد الجولة أول لقاء مؤجل سيجمع اتحاد كلباء مع العين بسبب ارتباط الأخير بالمشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، ولم يتحدد إلى الآن الموعد الجديد للمباراة.

وتأتي قمة مباريات الجولة بـ«ديربي بر دبي» الذي سيُقام في استاد زعبيل بين الوصل والنصر في مواجهة يتوقع أن تكون الأقوى في السنوات الأخيرة، نظراً لوضع الفريقين في جدول الترتيب والظروف التي يمر بها كل فريق، ومنها النصر المتوج بلقب كأس الخليج العربي على استاد زعبيل تحديداً منذ أقل من أسبوعين، ولكنه خسر بعدها مباراة بني ياس في الجولة 13 من الدوري.

في المقابل، لم يخسر الوصل منذ فترة كبيرة حتى وصل إلى مربع الكبار والفارق بين الفريقين هو نقطتان فقط لصالح النصر، مع العلم أن نتيجة الديربي في الدور الأول كانت سلبية.

أما فريق شباب الأهلي «المتصدر» فيخوض لقاء سهلاً نظرياً أمام حتا الجريح، لكن قد يصطدم بفريق متعطش ويرغب في الهروب من القاع ومدرب قدير يستطيع قراءة الفرق الكبيرة وهو الكرواتي كونتيس.

وفي المنطقة الغربية يفرض الظفرة نفسه منافساً مع الكبار، ووصل إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة بخمسة انتصارات متتالية فعلها للمرة الأولى، وكان آخرها فريق الفجيرة ضحية الجولة 13، ليجد الظفرة نفسه اليوم في مواجهة كتيبة عموري التي تحاول اللحاق بالصدارة. وتتجه الأنظار إلى ديربي يجمع الجريحين خورفكان والشارقة، إذ يسعى كل منهما لاستعادة توازنه لأن حامل اللقب تعرض لأزمة نتائج كبيرة بالخسارة في ثلاث مباريات وعدم الفوز منذ ما يقارب 40 يوماً، بعد آخر فوز حققه على النصر ليخسر الفريق الكثير من الأرقام الذي كان يمتلكها عقب إصابة البرازيلي إيغور كورنادو.

وفي عجمان سيلتقي صاحب الأرض بني ياس المنتشي بالفوز على النصر، وستكون مباراة بست نقاط بسبب تشابه نقاط الفريقين ولكل منهما 14 نقطة، أما الوحدة فسكيون على موعد مع مباراة ربما تكون سهلة أمام ضيفه الفجيرة، إذ يرغب في الثأر من الفريق الذي حقق عليه الفوز في أولى مباريات الدوري هذا الموسم.

مباريات الجولة 14

- الثلاثاء

الظفرة - الجزيرة 17:15

عجمان - بني ياس 17:15

الوصل - النصر 20:00

- مباريات الأربعاء

خورفكان - الشارقة 20:00

شباب الأهلي - حتا 17:15

الوحدة - الفجيرة 17:15

- مباراة مؤجلة

اتحاد كلباء - العين