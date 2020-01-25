«جلوريوس جورني» بطل «قلعة الفهيدي» في ميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

توج الجواد «جلوريس جورني» المملوك لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب بطولة «قلعة الفهيدي» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2»، وجرت في الشوط الخامس والرئيس من السباق الرابع في موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أول من أمس، على مضمار ميدان، ورعت أشواطه الستة موانئ دبي العالمية، بإجمالي جوائز بلغت مليوناً و45 ألف دولار، ونافس في ألقابها 72 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

كما شهد السباق، وفي شوطه الثاني، إهداء المهرة «دبي لاف» إسطبلات غودولفين والمدرب سعيد بن سرور، لقب «1000 غينيس الإماراتي»، قبل أن تواصل خيول الإسطبل الأزرق تألقها، بفوز المهرين «دبي فيوتشر» و«ليزر شو» اللذين يشرف عليهما المدرب الوطني سعيد بن سرور، بلقبي الشوطين الأول والرابع «بي آند أو ماريناز» و«تحضيري البستكية».

وعرف الفارس جميس دويل، كيفية قيادة الجواد «جلوريس جورني» إلى التفوق على ستة من منافسيه، وحسم لقب بطولة «قلعة الفهيدي»، بقطع مسار الشوط الخامس البالغ إجمالي جوائزه ربع مليون دولار وامتد لمسافة 1400 متر عشبي، بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و22 ثانية و35 جزءاً من الثانية.

وبقيمة الجائزة ذاتها البالغة ربع مليون دولار، دخلت تسع مهرات في منافسة على لقب «1000 غينيس الإماراتي» قبل أن تنجح المهرة «دبي لاف» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف في قطع مسار الشوط الثاني الذي جرى لمسافة 1600 متر رملي وخصص لخيول «ليستد» بزمن: دقيقة و37 ثانية و98 جزءاً من الثانية.