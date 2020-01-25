الرمادي: تقنية الفيديو لا تظهر إلا ضد عجمان

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، إن القرارات التحكيمية التي صدرت في مباراة الجزيرة بحاجة للمراجعة قبل إصدار أحكام بمدى صحتها من عدمه.

وكان الحكم الدولي، عمار الجنيبي، أشهر البطاقة الحمراء للمدافع حسن زهران في مباراة الجزيرة، التي جرت أول من أمس، ضمن الجولة 13 من دوري الخليج العربي، ثم احتسب ضربة جزاء لمصلحة الفريق الضيف، تعادل منها إيجاباً أمام عجمان بهدف لكل منهما. وأضاف الرمادي في تصريحات صحافية: «لا أستطيع أن أعطي أحكاماً نهائية بخصوص ما صدر عن الصافرة من قرارات قبل مشاهدة تلك الألعاب بصورة أكثر وضوحاً، وأرى أن قرار طرد حسن زهران عليه بعض التحفظات، لأن مهاجم الجزيرة لم يكن في وضعية انفراد صريح بالمرمى، وكانت هناك تغطية من قبل الظهير الأيسر، وليد اليماحي».

وتابع: «الجنيبي اتخذ في بداية الأمر القرار الصحيح بإشهار الصفراء، ثم عدل عن موقفه ومنح بطاقة حمراء بناءً على إشارة من (الفار)، وكأن هذه التقنية لا تظهر إلا ضد عجمان». فيما اعتبر لاعب عجمان، حسن زهران، أن طرده قرار مجحف، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم أتعمد العنف ضد لاعب الجزيرة، فالكرة كانت عادية، وربما (الصفراء) مستحقة لكن ليس الطرد».

وقال الرمادي أيضاً إن ما حصل قبل ضربة الجزاء كان احتكاكاً عادياً من الحارس علي الحوسني، مستغرباً أن الحكم لم يلجأ إلى «للفار»، مثلما حدث مع الطرد.

كايزر: تحضيراتنا للمباراة كانت سيئة

قال مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إن تحضيرات فريقه لمباراة عجمان كانت سيئة، مؤكداً أنه يتحمل مسؤولية الصورة المتواضعة التي ظهر عليها الجزيرة. وأضاف في تصريح صحافي: «عليّ أن أعود مرة أخرى لأراجع الكيفية التي حضرت بها فريقي للمباراة، لأن من الواضح أن التحضير كان سيئاً، وانعكس على الأداء».

وعن أن عجمان بات عقدة للجزيرة، قال إنه سبق أن فاز عليه، وأن التعثر كان بسبب أداء الجزيرة.