بيدرو الحاسم يواصل هز الشباك ويقود الظفرة لتخطي "الذئاب"

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

هز لاعب فريق الظفرة، البرازيلي جواو بيدرو الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في دوري الخليج العربي لكرة القدم ليقود "فارس الظفرة" لتحقيق فوز مهم على حساب ضيفه فريق الفجيرة بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثالثة عشر من المسابقة في المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد حمدان بن زايد.

وسجل بيدرو هدفين على مدار الشوطين ليستمر بذلك في الوصول لشباك المنافسين للمباراة الخامسة على التوالي منذ لقاء حتا في الجولة التاسعة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وعلى مدار هذه المباريات استطاع الساحر البرازيلي أن يسجل 7 أهداف ليضع اسمه في قائمة الهدافين بعد أن رفع رصيده إلى 8 بفارق 5 عن لاعب العين، التوغولي لابا كودجو المتصدر بـ13 هدفاً.

وقاد الفوز فريق الظفرة للقفز للمركز الخامس في جدول الترتيب بعد أن ارتفع الفريق برصيد إلى 23 نقطة متساوياً مع النصر، ,وبفارق نقطة عن العين العين صاحب المركز الثالث، بينما تجمدت نقاط الفجيرة عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

والفوز هو الرابع على التوالي لـ"فارس الظفرة" ويأتي استمراراً لنغمة الانتصارات التي كان قد بدأها منذ الفوز على فريق العين على استاد هزاع 2-1 وفي مواجهة ضيفه الشارقة 3-1 وخراج ملعبه في مواجهة حتا 2-1 ليساعد الفريق في احتلال مركز متقدم مع نهاية الدور الأول.

وافتتح بيدرو شريط الأهداف في الدقيقة 17، وعزز زميله سهيل المنصور بالهدف الثاني في الدقيقة 4+45، لكن الفجيرة قلص الفارق عبر لاعب فرناندو غابرييل في الدقيقة 59، لكن المتألق جواو بيدرو عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليضمن له الحصول على النقاط كاملة.

وكان حكم المباراة، احمد عيسى اشهر البطاقة الحمراء للاعب الفجيرة فهد سبيل في الدقيقة 36، كما أشهر بطاقة حمراء للاعب الظفرة، عبدالرحمن يوسف في الدقيقة 90.