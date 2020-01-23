بني ياس يحبط العميد “حامل الكأس”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن فريق النصر افتقد مدربه الكرواتي كرونسلاف، الذي طرد في نهائي كأس الخليج العربي ليحرم لاعبيه من تواجده على دكة البدلاء أمام بني ياس في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، ويتواجد في المدرجات ولكن محاولاته لم تشفع للعميد، ليستغل فريق بني ياس ذلك وينجح في إلحاق الخسارة الثانية للنصر في عهد كرونسلاف وعلى نفس الملعب الذي كان قد خسر فيه من قبل أمام الشارقة، ليحصد فريق بني ياس ثلاث نقاط ثمينة وصلت به إلى النقطة 14 بينما توقف رصيد النصر عند النقطة 23 في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، أحرز هدف بني ياس الوحيد في المباراة اللاعب لويس انطونيو، في الدقيقة 89 من زمن المباراة مستغلاً خطأ دفاعي لفريق النصر، في مباراة شهدت حالتي طرد في الوقت بدل الضائع بدأ بمدافع النصر محمد عايض، ثم لاعب بني ياس جون تيبار.