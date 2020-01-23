العين يبعث لجماهيره برسائل اطمئنان قبل المواجهة الآسيوية

المصدر: معاذ كمبال- العين

حقق فريق العين فوزاً مهماً على حساب مستضيفه فريق خورفكان، مساء اليوم، بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثالثة عشر لدوري الخليج العربي لكرة القدم ليضع النقطة 24 في رصيده متقدماً للمركز الثالث مؤقتاً قبل لقاء الجزيرة الذي يواجه عجمان والنصر الذي يستقبل بني ياس.

وأرسل فريق العين بأدائه المقرون مع النتيجة إشارات اطمئنان لجماهيره قبل المواجهة المنتظرة التي ستجمعه يوم الثلاثاء القادم في مواجهة بونيودكور الاوزبكي على استاد هزاع بن زايد ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، وهي المباراة التي يسعى فيها "الزعيم" لتجنب المفاجآت التي قد تضعه خارج البطولة المحببة.

ومنحت المباراة فرصة جيدة لمدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل للوقوف على نقاط الضعف والقوية في فريقه قبل اللقاء المنتظر أمام بونيودكور إذ شهدت المباراة منح أكثر من لاعب فرصة المشاركة على غرار الثنائي ادريس مزاوياني وعمر ياسين كما شهدت التشكيلة مشاركة لاعب المحور أحمد برمان بعد ان غاب في الفترة الماضية بداعي الإصابة.

ويدين فريق العين بالفضل للاعبه التوغولي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 4 و19 في حين سجل هدف اللقاء الثالث اللاعب بندر الاحبابي في الدقيقة 51 ليعود "الزعيم" لسكة الانتصارات بعد أن كان قد خسر في الجولة الماضية على يد شباب الأهلي، كما ان الانتصار هو الأول لمدرب الفريق الجديد، البرتغالي بيدرو الذي كان قد تولى المهمة خلفاً للكرواتي ايفان ليكو.