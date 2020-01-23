«سلة دبي» تحتفل اليوم بالمباراة الــ 850 في النسخة 31

المصدر: جوني جبور – دبي

تحتفل بطولة دبي الدولية لكرة السلة، في الساعة السابعة مساء اليوم، بالنسخة الـ31، مع انطلاق مباراة الافتتاح، وهي الـ850 في تاريخ البطولة، التي انطلقت سنة 1989، وذلك حين يواجه المنتخب فريق مايتي سبورت، على صالة نادي شباب الأهلي في دبي. وتستمر منافسات البطولة حتى الأول من فبراير المقبل، ويتنافس على لقبها 11 من نخبة منتخبات وأندية القارتين الآسيوية والإفريقية.وفي الساعة التاسعة مساء اليوم، يدشن الرياضي اللبناني مشوار الدفاع عن لقبه، بلقاء فريق الجامعة الأميركية في دبي.

وعلى مدى 30 عاماً، شارك في البطولة 275 فريقاً، تنافست في 849 مباراة. والأكثر حضوراً في تاريخ المسابقة هو المنتخب الوطني، الذي يسجل اليوم ظهوره الـ14 تاريخياً، بجانب الرياضي اللبناني صاحب الرقم القياسي كأكثر الفرق فائزة برصيد سبعة ألقاب.

وتحفل النسخة الحالية بعودة قوية للسلة السورية، بعد رفع قرار الحظر عن مشاركتها عربياً، وذلك من خلال مشاركة الوثبة للمرة الأولى في البطولة، وينافس في المجموعة الأولى مع الرياضي وهوبس اللبنانيين، والاتحاد السكندري وسلا المغربي، والجامعة الأميركية في دبي. وكذلك الاتحاد السوري في المجموعة الثانية مع المنتخب ومايتي سبورت الفلبيني، وبيروت اللبناني، والنجم الرادسي التونسي.

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