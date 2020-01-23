خيول «غودولفين» تطلب «الهاتريك» في «قلعة الفهيدي»

المصدر: جوني جبور - دبي

تطلب خيول «غودولفين» لقبها الثالث على التوالي والخامس تاريخياً، في بطولة «قلعة الفهيدي» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2»، لمسافة 1400 متر عشبي، الشوط الخامس والرئيس في السباق الرابع من موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، الذي يقام، اليوم، على مضمار ميدان العالمي، وترعى أشواطه الستة «موانئ دبي العالمية»، بإجمالي جوائز تصل إلى مليون و45 ألف دولار، وينافس على ألقابها 72 من نخبة الخيول المحلية.

كما يشهد السباق، في شوطه الثاني، دخول تسع مهرات في منافسة مباشرة على لقب «1000 غينس الإماراتي»، على أن يقام في الشوط الرابع السباق التحضيري لبطولة «البستكية».

وتسعى خيول «غودولفين»، للعام الثالث على التوالي، إلى الحفاظ على لقب «قلعة الفهيدي»، البالغ إجمالي جوائزها ربع مليون دولار، وذلك عقب لقبَي الجوادين «جنغل كات» و«دبي» في نسختَي 2018 و2019، الذين تحققا مع خيول يشرف عليها المدرب، شارلي آبلبي، الذي يعول في حصد لقب نسخة 2020 على الجواد «مايثيكال ماجيك»، الذي حل وصيفاً في نسخة العام الماضي، قبل أن يمضي ويتوج في الموسم ذاته بلقب «زعبيل مايل»، البطولة التي تحمل تصنيف الخيول ذاتها «جروب 2»، وإنما تقام على مسافة أطول تبلغ 1600 متر.

ويعزز آبلبي حظوظه بالدفع بكل من «مبتسم» الفائز في آخر مشاركة له بالموسم البريطاني على مضمار نيوماركت، الصيف الماضي، بالإضافة إلى «غلورياس جيرني» ابن الفحل «دباوي» الفائز أيضاً بسباق «جروب 2» على مضمار نيوبري البريطاني.

وبالطموح ذاته، يدفع مدرب «غودولفين»، سعيد بن سرور بالجواد، «رويال ميتينغ» الذي يخوض سباقه الأول في موسم الإمارات، بعد أن حقق ابن الفحل «انفينسابل سبريت» الفوز بسباق «كرايتريوم انترناشونال» المخصص للخيول الأعلى تصنيفاً «غروب 1»، وأقيم على مضمار شانتيه الفرنسي.

وتنطلق الأمسية بسباق تكافؤ على مسافة 2410 أمتار عشبية، بمشاركة 16 خيلاً تنافس على لقب الشوط الافتتاحي، البالغ إجمالي جوائزه 135 ألف دولار، قبل أن تواصل الإثارة طريقها إلى الشوط الثاني البالغ إجمالي جوائزه ربع مليون دولار، في ظل تحدي تسع مهرات من فئة المهجنة الأصيلة «قوائم» لمسافة الميل 1600 متر، نحو الفوز بلقب «1000 غينس الإماراتي»، تتقدمها «فاينال سونغ» بإشراف المدرب الوطني، سعيد بن سرور، التي نجحت قبل أسبوعين في الفوز بالشوط التحضيري لهذه البطولة في ظهور أول لابنة «دارك إنجيل» على الأراضي الرملية.

وتدخل دائرة المنافسة على اللقب، المهرة «داون أو دي بايو» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وذلك بعد أن حلت المهرة، البالغة من العمر ثلاث سنوات، وصيفة في السباق التحضري، كما سبق لها الفوز، في ديسمبر الماضي، على الأرضية الترابية ذاتها لميدان، وإنما لمسافة أقصر بلغت 1400 متر.

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من نخبة الخيول المحلية تتنافس على مليون و45 ألف دولار.