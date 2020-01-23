عجمان وسياني يهددان طموح الجزيرة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يخوض عجمان اختباراً صعباً الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعبه وبين جماهيره، حين يستقبل الجزيرة ضمن الجولة 13 من دوري الخليج العربي. وسيخطف الكاميروني سيباستيان سياني، المنضم حديثاً إلى عجمان الأضواء في المباراة، لاسيما أنه رحل عن الجزيرة، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وقبل أيام قليلة من انطلاق الموسم المحلي في قرار وصفه اللاعب بأنه صادم بالنسبة له.

وقامت إدارة البرتقالي بالتعاقد مع سياني، خلال الانتقالات الشتوية بعد أن ظل من دون نادٍ عقب قرار الجزيرة الاستغناء عنه، ليحل بديلاً للمالي دومبيا، المصاب حتى نهاية الموسم.

وبلغت الدراما مداها للاعب الكاميروني ليكون أول ظهور له بقميص عجمان في مواجهة فريقه السابق، الذي خاض معه في الموسم الماضي 22 مباراة في الدوري من أصل 26 سجل خلالها هدفاً واحداً ونال أربع بطاقات صفراوات.

ويملك سياني (34 عاماً) خبرة كبيرة، إذ لعب من قبل لأندية بلجيكية (أندرلخت وبروكسل وأوستند وأنتويرب)، قبل الانتقال إلى الجزيرة. ودافع عن قميص الكاميرون في 28 مباراة دولية، وأسهم بدور بارز في تتويج بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2017، بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية 2-1.

وقال اللاعب لـ«الإمارات اليوم»: «متعطش كثيراً للعودة إلى الملاعب خصوصاً أنني تدربت فترة طويلة زادت على الـ40 يوماً مع عجمان، وقد تأقلمت مع اللاعبين بشكل رائع، أشعر طوال الوقت بأنني مع الفريق منذ بداية الموسم».

ويأمل عجمان، الذي يحتل المركز العاشر بـ13 نقطة أن يعزز حضوره في منطقة وسط الجدول، والخروج بنتيجة إيجابية لكسر سوء الحظ الذي عانى منه في العديد من المباريات وآخرها في الجولة الماضية ضد الفجيرة.

في المقابل، سيكون هجوم الجزيرة في امتحان صعب في ظل الغياب المتوقع لنجم الفريق علي مبخوت بداعي الإصابة، بيد أن الفريق يتسلح بالعديد من الأسماء البارزة في مقدمتها عموري وكينو، إضافة إلى الشاب زايد العامري، المتألق بصورة كبيرة هذا الموسم. ويحتل الجزيرة المركز الرابع بـ23 نقطة، وبفارق ست نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، ويهمه العودة بالنقاط الثلاث للاستمرار في دائرة المنافسة في اللقب.

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