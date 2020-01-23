بطل «الكأس» يطلب «الوصافة» من بني ياس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يعود فريق النصر اليوم إلى أجواء دوري الخليج العربي من خلال ختام مرحلة الذهاب بالجولة 13، حين يستضيف بني ياس الساعة 9:00 مساءً على استاد آل مكتوم.

وتأتي أهمية المباراة كونها أول مواجهة بعد تتويج العميد بلقب كأس الخليج العربي قبل أسبوع على حساب شباب الأهلي، وسيكون على النصر إظهار قدرته على الخروج من جو الاحتفالات والتركيز في بطولة جديدة متواجد فيها الفريق بالمركز الثالث على بعد ست نقاط من المتصدر.

وستتاح الفرصة أمام العميد اليوم للوصول إلى وصافة الدوري مؤقتاً، كون الفوز سيرفع رصيده إلى 26 نقطة، وذلك قبل لقاء القمة بين الوصيف حالياً الشارقة (24 نقطة) وشباب الأهلي.

وسيكون الفوز في جميع الأحوال في صالح العميد، سواء خسر الشارقة أو شباب الأهلي أو تعادلا، لأنه سيقلص الفارق معهما بغض النظر عن نتيجة المباراة.

وقال مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، إنه سعى أخيراً لتحفيز اللاعبين وإبعادهم عن جو الاحتفالات. وقال في المؤتمر الصحافي أول من أمس، إنه أراد إعادتهم للتركيز بقوة على الدوري. ويفتقد النصر حارسه أحمد شامبيه لتراكم البطاقات، وكذلك محمود خميس ومبارك سعيد.

في المقابل، يظهر بني ياس اليوم من دون هدافه الإسباني كوندي، الذي انتقل لفريق شباب الأهلي، وقد يعاني الفريق لتعويض غياب هدافه. ويستقر الفريق في المركز 11 برصيد 11 نقطة، وبات في وضعية صعبة كونه يدخل المرحلة المقبلة من دون نجم بارز في خط هجومه، ويتعين عليه إيجاد البديل في أقرب فرصة، خصوصاً مع تبقي فترة قصيرة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبحث بني ياس عن الابتعاد من منطقة الخطر، حيث يبعد عن حتا صاحب المركز قبل الأخير بثلاث نقاط فقط.

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