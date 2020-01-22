مفاجآت في قائمة العين الآسيوية

المصدر: معاذ كمبال- العين

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن ارسالها للقائمة النهائية للاتحاد الآسيوي التي ستشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية وذلك بعد التعديل عليها كأخر فرصة قبل استهلالية المشوار القاري.

ويبدأ "الزعيم" حامل لقب نسخة 2003 مشواره الآسيوي يوم الثلاثاء القادم على استاد هزاع بن زايد بمباراة المحلق أمام الفريق المتأهل من لقاء بنيودكور الاوزبكي والزوراء العراقي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين في "تويتر" القائمة المكونة من 30 لاعباً لكن المفاجأة كانت في أن النادي رفع أسمي الثنائي المقيمين ادريس مزاوياني وعمر ياسين كلاعبين اجنبيين بدلاً عن التعاقد مع لاعب أجانب من العيار الثقيل.

ورغم مرور أسبوعين من فتح باب الانتقالات الشتوية لم يتعاقد نادي العين حتى الآن مع لاعب أجنبي بديلاً للجزائري عبدالرحمن مزيان الذي انتقل للترجي التونسي.

كما يكتنف الغموض ما إذا كان النادي سيستفيد من خانة كايو كانيدو بالتعاقد مع لاعب اجنبي بعد أن تحول الأخير إلى للاعب مواطن عقب حصوله على الجنسية.

وأحبط مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل جماهير "البنفسجي" بعد أن طلب منهم دعم اللاعبين الموجودين حالياً في قائمة الفريق التي ستواجه فريق خورفكان يوم الخميس ضمن الجولة الثالثة عشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وعدم التفكير مع أخبار الانتقالات الشتوية، بعد أن تم ربط نادي العين بأكثر من لاعب خلال اليومين السابقين.

وقال المدرب في رده على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول عدم اكتمال صفوف الفريق بعد رحيل اللاعب عبدالرحمن مزيان وعدم التعاقد مع بديل له حتى الآن: "في الوقت الحالي على الجميع أن يدعم اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق، من المهم والتركيز على اللاعبين الموجودين في القائمة، انا سعيد باللاعبين الموجودين لدي ومتحمس وبالتأكيد لخوض المباراة المهمة التي سنلعبها أمام فريق خورفكان".

وستكون الفرصة مؤاتية أمام نادي العين التعديل على قائمته الآسيوية في حال بلوغ الدور ثمن النهائي من المسابقة.

يذكر ان "الزعيم" في حال تجاوزه المحلق فسينضم مباشرة للمجموعة الرابعة والتي تضم كل من النصر السعودي وسبهان أصفهان الإيراني والسد القطري.