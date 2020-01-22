المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

خريبين

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري الخليج العربي، تقدم بعرض رسمي لنادي الهلال السعودي، لضم المهاجم السوري عمر خريبين خلال الانتقالات الشتوية الحالية، إذ إن «الزعيم» لا يمانع رحيل لاعب الظفرة السابق، بشرط موافقة خريبين على العرض.

الاتحاد

شرع اتحاد الكرة في إجراء بعض التحسينات والتطوير في المبني الخاص به في دبي، وشملت إضافة قاعات جديدة، منها مجلس وقاعة خاصة بموظفي الاتحاد، وأخرى مخصصة للزوار، وذلك في إطار حرص الاتحاد على مواكبة المرحلة الجديدة في عملها.

مفاوضات

علمت «الإمارات اليوم» أن مدافع فريق النصر لكرة القدم، خليفة مبارك، بات قريباً من الانتقال إلى نادي العين، بعد أن وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى مرحلة متقدمة، في انتظار بعض التفاصيل للإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.