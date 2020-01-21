الوحدة يتعاقد مع الكونغولي خوسيه

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب الكنغولي بول خوسيه موبوكو، لمدة موسم ونصف مع أحقية التجديد لموسم إضافي ليواصل أصحاب السعادة تدعيم الصفوف استعداداً للدور الثاني بعد التعاقد مع خميس إسماعيل وفارس جمعة،

ويعاني فريق الوحدة في جدول الترتيب ويحتل حالياً المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، وخاض الفريق خلال فترة التوقف 3 تجارب ودية كان أخرها مع فريق سامسونغ الكوري الجنوبي وانتهت بفوز الفريق الضيف بنتيجة 2-1، وشهدت المباراة الظهور الأول للمدافع الدولي خميس إسماعيل، وشهدت أيضاً أول أهداف خميس إسماعيل الصاروخية مع الوحدة بعد أن انضم للفريق قادماً من الوصل، ويستعد الفريق لخوض مباراة حتا بالجولة 13 من دوري الخليح العربي العربي في استاد آل نهيان يوم الجمعة المقبل.

.