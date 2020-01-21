أهداف بالجملة في دوري الكرة النسائية أبرزها 11-صفر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسفرت مباريات دوري كرة القدم النسائية، الذي تنظمه لجنة كرة قدم السيدات، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن نتائج قياسية وغزارة تهديفية.

وشهد دوري تحت 12 سنة فوز فريق العين على ثيستل 4-2، وفريق إليانس على إمباير 7-6، وبني ياس على أبوظبي للسيدات 4-صفر، فيما حقق نادي قو برو نتيجة كبيرة على نادي أبوظبي الرياضي 11-صفر.

وفي مسابقة تحت 14 سنة، فاز فريق قو برو على إمباير 5-2، وجيرمان على العين 11-صفر، وبني ياس على نادي أبوظبي الرياضي بأربعة أهداف نظيفة.

وفي مسابقة تحت 16 عاماً، فاز فريق قو برو على الفجيرة 9-صفر.

وفي مسابقة دوري السيدات، فاز العين على نادي هانوفر بهدفين نظيفين، ونادي أبوظبي «أ» على أبوظبي «ب» 10-صفر.