حمدان بن راشد يبارك فوز النصر بالكأس ويشيد بمجهود اللاعبين والحضور الجماهيري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بارك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، فوز العميد بلقب كأس الخليج العربي، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه من خارج الدولة. وأكد النادي في بيان صحافي، أمس، أن سموه هنأ مجلس إدارة النادي وشركة الكرة، والجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي الفريق الأول وجماهير العميد كافة، بمناسبة تتويج العميد باللقب.

وكان النصر عاد إلى منصات التتويج بعد غياب خمس سنوات عقب فوزه على فريق شباب الأهلي في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في استاد زعبيل بنادي الوصل، وسط حضور ما يقارب من 8500 مشجع امتلأت بهم مدرجات الملعب من الفريقين، في أمسية رائعة وتنظيم جيد من رابطة المحترفين. وأثنى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على الروح القتالية العالية للاعبي العميد وأدائهم المتميز خلال المباراة النهائية للبطولة، كما أشاد سموه بالحضور الجماهيري الكبير لجماهير النصر في المباراة، متمنياً أن تكون هذه البطولة دافعاً لأسرة النصر لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات خلال المرحلة المقبلة من أجل إعلاء راية النصر عالية.

وينافس النصر في لقب آخر هو دوري الخليج العربي المحلي الوحيد الذي يتبقى للعميد بعد أن ودع كأس رئيس الدولة من دور الـ16 على يد شباب الأهلي، ويتواجد حالياً في المركز الثالث بترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن المتصدر شباب الأهلي. وتعد فرصة النصر بالمنافسة في اللقب الأفضل لأنه غير مشارك في أي بطولة أخرى على عكس شباب الأهلي والشارقة اللذين يشاركان في بطولة دوري أبطال آسيا فبراير المقبل، إضافة إلى تواجدهما في كأس رئيس الدولة.

رئيس نادي النصر يطالب بأن يكون لقب الكأس دافعاً لأسرة النادي لتحقيق المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.