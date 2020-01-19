ويستوود يتصدّر «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تقدم الإنجليزي، لي ويستوود، الفائز بالجولة الأوروبية 24 مرة، في اليوم الثالث من بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»، برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على منافسيه بتسجيله نتيجة 67 (-7) أمس.

وتألق ويستوود عند الحفرة الثامنة بضربة ايجل، ليحقق نتيجة خمسة تحت المعدل في الحفر التسع الأولى، بعدها سجل ثلاث ضربات بيردي لينهي جولته بسبع نقاط تحت المعدل، متقدماً على النمساوي بيرند وايسبرجر والإيطالي فرانشيسكو لابورتا بضربة واحدة.

وقال ويستوود في تصريحات صحافية: «لقد قدمت أداءً جيداً، حيث بدأت يومي بتسجيل ضربات جيدة منحتني الثقة حتى نهاية الجولة، لقد فوّت بعض الفرص في الحفر التسع الأخيرة، لكنني سعيد بالنهاية القوية».

وتقام البطولة، التي تستضيفها أبوظبي سنوياً منذ عام 2006، وارتقت العام الماضي لتقام ضمن جولات سلسلة «رولكس»، التي تعد واحدة من أبرز بطولات الجولة الأوروبية للغولف، بقيمة جوائز 7سبعة ملايين دولار.