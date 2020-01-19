ماجد ناصر: خسرنا اللقب بسبب فقدان التركيز.. وشباب الأهلي سيعود بقوة

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أرجع حارس مرمى فريق شباب الأهلي ماجد ناصر تلقي شباكه لأسرع هدف في تاريخ كأس الخليج العربي من قناص النصر نيغريدو بعد سبع ثوان فقط من بداية المباراة النهائية أول من أمس، والتي خسرها شباب الأهلي 2-1، إلى فقدان التركيز من اللاعبين.

وأكد ماجد أن «الفريق خسر اللقب بسبب فقدان التركيز، خاصة أن هدفي النصر جاءا بسبب أخطاء»، مشيراً إلى أن «الفريق سيعود بقوة الفترة المقبلة». وحول تتويج النصر بعد أن غاب فترة طويلة عن الألقاب، قال لـ«الإمارات اليوم»: «النصر فاز باللقب لأنه قدم الفترة الماضية مستويات جيدة، وقد يكون منافساً في لقب دوري الخليج العربي بعد الدفعة المعنوية التي نالها بعد التتويج باللقب».

وأضاف: «هناك عناصر شابة في فريق شباب الأهلي يجب دعمها، وهذا ما يقوم به الجهاز الفني. وواثق من أن الفريق سيكون أقوى مستقبلا». وعن التعاقد مع اللاعب الإسباني كوندي، وتأثير ذلك على تواجد أحمد خليل، أكد أن التنافس بين اللاعبين سيصب في صالح الفريق ولن يؤثر لاعب على آخر.

وعن مجريات المباراة قال: «النصر استغل خطأين وسجل منهما، ونرفض نغمة الغيابات المؤثرة على الفريق حيث إن شباب الأهلي يضم نخبة من اللاعبين حتى لو غاب ماجد هناك من يعوضه، وهذا هدف مجلس الإدارة والجهاز الفني».

ورفض ماجد ناصر التقليل من قيمة البطولة، وقال: «البطولة كانت مهمة للفريق وتمناها اللاعبون، لكن هذا ما حدث وانتهت المباراة لصالح النصر، ويجب أن نفكر في القادم، وقادرون على العودة والمنافسة في كل الألقاب».

وتابع: «نعاهد الجماهير على المنافسة والتتويج بلقب الدوري وكأس رئيس الدولة».