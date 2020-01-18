فريق الإمارات يبتعد في صدارة «الهواة».. وقمة دبا تنتهي بالتعادل

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

فاز فريق الإمارات على مضيفه البطائح بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب البطائح، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى، وسجل هدف الفوز البرازيلي ليديري سيلفا في الدقيقة (88)، ليحافظ الصقور على الصدارة برصيد (21) نقطة.

وانتهت قمة الجولة التاسعة بتعادل دبا الحصن مع دبا الفجيرة بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بملعب الأول، ليصبح رصيد دبا الحصن (18) نقطة، مقابل (17) لدبا الفجيرة.

وجاءت قمة دبا بمستوى فني جيد بعد أن تبادل الفريقان الهجمات طوال دقائق المباراة، حيث ركز النواخذة على الهجمات المرتدة، التي جاء من إحداها هدف البرازيلي اديلسون بيريرا في الدقيقة 34 بعد مجهود فردي قاده بنفسه، وتمكن من التخلص من دفاع دبا الحصن قبل أن يسدد كرة قوية الى الشباك. في المقابل سجل دبا الحصن التعادل عن طريق البرازيلي رودريغو دا سيلفا بعد تسلمه كرة عرضية من ضربة ركنية سددها قوية الى الشباك وهو داخل الست ياردات في الدقيقة 64.

وفي مباراة أخرى فاز العروبة على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل للعروبة كل من جان مندي (59) وعبدالله سعيد (62)، بينما سجل للتعاون حسين المسعدي (12)، ليصبح رصيد العروبة (8) نقاط في المركز الثامن مؤقتاً، إلى أن تقام مباراتا اليوم اللتان ستجمعان الساعة الخامسة مسافي مع الحمرية، والعربي مع الذيد.

- فريق «الصقور» عزز صدارته لدوري الدرجة الأولى بالنقطة 21.

- فاز العروبة على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد.