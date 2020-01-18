عادل حسن يتخلى عن «الكرسي المتحرك» لتشجيع شباب الأهلي من المدرجات

المصدر: سيد مصطفى أحمد طارق محمد أبو إسماعيل ■دبي

قرر عضو منتخب الإمارات لأصحاب الهمم في رفع الأثقال، مشجع فريق شباب الأهلي، عادل حسن علي، التخلي عن المنطقة المخصصة لجلوس أصحاب الهمم في استاد زعبيل، والتوجه إلى المدرجات رفقة أنصار شباب الأهلي من دون «الكرسي المتحرك»، لمؤازرة فريقه من المدرجات خلال نهائي كأس الخليج العربي أمس أمام النصر.

واستعان المشجع البالغ من العمر 30 عاماً بمجموعة من أصدقائه ومحبي شباب الأهلي لمساعدته على التوجه إلى المدرجات، تاركاً الكرسي المتحرك والاستعانة بعكازين، ليعيش أجواء التشجيع بين أنصار شباب الأهلي.

وقال عادل لـ«الإمارات اليوم»، إنه يُشجع شباب الأهلي منذ 2002، وعلى مدار 18 عاماً لم يترك له مباراة في النهائيات إلا كان حاضراً فيها بجانب العديد من المباريات الأخرى في المسابقات المحلية.

وأضاف: «المتعة الحقيقية في كرة القدم أن تشاهد المباريات من المدرجات، أنا أندهش كثيراً حين أجد حرارة التشجيع من جانب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون لهم حضور في المدرجات، هذا أمر يجب أن نتوقف عنه ونُسهم في تطوير منظومة كرة الإمارات، التي هي بحاجة ماسة للدعم الجماهيري».

وكشف عن بعض المعاناة التي يعانيها أصحاب الهمم في الحضور للملاعب، مشدداً على أن هناك ملاعب (دون تسميتها)، لا توجد فيها تسهيلات لهذه الفئة. وقال: «أضطر في بعض الأحيان للتوجه إلى الملاعب التي لا توجد فيها تسهيلات لأصحاب الهمم قبل المباريات بساعتين، هذا أمر شاق بعض الشيء لكن آثار التعب تزول مع مشاهدة شباب الأهلي وهو يلعب ويفوز».

وأبدى عادل إعجابه بالنصر، وقال: «العميد من الفرق التي تؤدي في الفترة الأخيرة بصورة مثالية، وقد منح الجماهير على اختلاف انتماءاتها المتعة الحقيقية».

وتوقع عادل في ختام تصريحاته أن يحصل شباب الأهلي على دوري الخليج العربي، قائلاً: إذا فزنا على الشارقة في الجولة المقبلة للدوري فسنقول مبروك لشباب الأهلي اللقب.

لقطات

- استمتع الأطفال في ساحة استاد زعبيل بالألعاب الترفيهية التي تم تخصيصها في منطقة المشجعين.

- تميز دخول الجماهير من خلال بوابات استاد زعبيل بسهولة تامة.

- أقامت رابطة المحترفين عدداً من الفعاليات المصاحبة للنهائي، منها السحب على سيارة أودي، إضافة إلى سحوبات وجوائز أخرى.

- تعرض الصحافيون للمرة الأولى للتفتيش قبل دخول المنطقة المخصصة لهم في استاد زعبيل بنادي الوصل، وبسؤال مسؤول الأمن عن هذا الإجراء أكد أنها تعليمات يتم تطبيقها بتفتيش كل من يدخل الملعب.

- عادل حسن عضو منتخب الإمارات لأصحاب الهمم في رفع الأثقال، ويشجع شباب الأهلي منذ 18 عاماً.