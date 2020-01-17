شباب الأهلي يقيد كوندي بدلاً من مارياني

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم عن تسجيل اللاعب الإسباني، بيدرو كوندي، في قائمة شباب الأهلي، بعدما انتقل إلى الفريق قادماً من نادي بني ياس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام اتحاد الكرة بتحديث قائمة شباب الأهلي، على الموقع الرسمي للاتحاد، إذ تم تسجيل كوندي، وإزالة اسم اللاعب السويسري ديفيد مارياني، ليصبح اللاعب الإسباني جاهزاً للمشاركة مع «فرسان دبي»، اليوم، في نهائي كأس الخليج العربي أمام النصر، ليصبح مفاجأة تشكيلة المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، أمام «العميد».

وباتت قائمة شباب الأهلي، في الدور الثاني من دوري الخليج العربي، تضم المولدوفي لوفانور هنريكي، وفيدريكو كارتابيا والبرازيلي ليوناردو دي سوزا، إذ تسعى شركة الكرة في النادي إلى التعاقد مع لاعب آسيوي، لتدعيم صفوف الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني أروابارينا، أن يشكل بيدرو كوندي الإضافة اللازمة لخط الهجوم، إذ إن أرقام اللاعب الإسباني رائعة جداً، بتصدره لائحة هدافي كأس الخليج العربي مع لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، برصيد سبعة أهداف لكل منهما، أما على مستوى الدوري فلعب كوندي جميع مباريات بني ياس، وأحرز سبعة أهداف، حيث يعد من أبرز المهاجمين في الوقت الحالي بالدوري، إلى جانب التوغولي لابا كودجو، والإسباني ألفارو نيغريدو.