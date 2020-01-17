الإيطالي باراتور يتصدّر أولى جولات «غولف أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت منافسات اليوم الأول من بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»، التي تقام برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بقوة، من خلال تألق الأسماء الكبيرة في منافسات هذا اليوم، وعلى رأسها متصدر الجولة الأولى، الإيطالي ريناتو باراتور، وكذلك وصيفه الجنوب إفريقي، شون نوريس، اللذان حققا ثماني ضربات تحت المعدل مع تقدم لريناتو.

ويتطلع اللاعب الإيطالي إلى تحقيق فوزه الثاني في الجولة الأوروبية، بعد فوزه في بطولة نورديا ماسترز عام 2017، بينما يسعى نوريس للفوز بأول جولة أوروبية له، بعد تسجيله تسع ضربات بيردي في اليوم الأول.

في جانب آخر، تألق صاحب المركز الثالث، الأميركي بروكس كوبكا، المصنف الأول في العالم ب التي تقام، وذلك بعد غيابه عن ملاعب الغولف منذ أكتوبر 2019 بسبب الإصابة، حيث استطاع تحقيق نتيجة 66 في الجولة الأولى ليبدأ المنافسة بقوة.