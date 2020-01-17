«السماوي» يختبر قوته الهجومية ودياً أمام الوحدات بعد رحيل كوندي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يخوض فريق بني ياس مباراة ودية، في الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم، على ملعب شباب الأهلي بالعوير، في مواجهة فريق الوحدات الأردني، في أول اختبار هجومي لفريق «السماوي» عقب رحيل الهداف الإسباني، بيدرو كوندي لصفوف شباب الأهلي، بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب مع الفريق خلال الفترة التي قضاها في بني ياس.

وستكون الفرصة مواتية أمام مدرب الفريق، الألماني ونفريد شايفر، للوقوف على مدى جاهزية فريقه، خصوصاً من الناحية الهجومية بعد انتقال الإسباني كوندي، كما ستكون فرصة أخرى للوقوف على احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للتعاقد مع لاعبين أجنبيين، بعد أن أصبحت لديه خانتان في أعقاب رحيل كوندي، والجنوب إفريقي إياندا باتوزي.