تخصيص بوابة لـ «أصحاب الهمم» في نهائي كأس الخليج العربي.. ودخولهم مجاني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت رابطة المحترفين، أمس، الاجتماع التنسيقي الفني لمباراة نهائي كأس الخليج العربي، الذي سيجمع فريقي النصر وشباب الأهلي في الثامنة من مساء الجمعة المقبل على استاد زعبيل بنادي الوصل. ترأس الاجتماع المدير التنفيذي لرابطة المحترفين وليد الحوسني، وحضره ممثلو ناديي النصر وشباب الأهلي، وممثل شرطة دبي، وممثل شركة الأمن الخاصة، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي الوصل.

تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجستية للفريقين، والأمور الفنية والتنظيمية والإعلامية، حيث سيكون فريق النصر على يسار المنصة، وفريق شباب الأهلي على يمينها.

استعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، حيث سيرتدي فريق النصر الأزرق كاملاً، بينما سيلعب شباب الأهلي بالطقم الأحمر كاملاً، وحسب المادة 16 من لائحة مسابقة كأس الخليج العربي، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية. وتقرر خلال الاجتماع تحديد بوابات الجماهير، التي ستكون مفتوحة قبل انطلاق المباراة بساعتين، إذ سيوجد جمهور النصر في الدرجة الأولى (يسار المنصة)، والدرجة الثانية، الأبواب 3 و4 و5، فيما سيوجد جمهور شباب الأهلي في الدرجة الأولى (يمين المنصة) والدرجة الثانية الأبواب 1 و2.

وخصصت رابطة المحترفين بوابة لأصحاب الهمم بالقرب من الدرجة الأولى يمين المنصة، وسيكون دخولهم مجانياً. وتقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد المباراة بعد غدٍ لمدة ساعة كاملة لكل فريق، حيث تبدأ الحصة التدريبية للنصر في السابعة مساءً، يليه شباب الأهلي في الثامنة والربع مساء، واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً، باستثناء أول ربع ساعة مخصصة لوسائل الإعلام.

وسيقام المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة في قاعة المؤتمرات الصحافية التابعة لملعب المباراة مساء الخميس المقبل، حيث يبدأ المؤتمر الخاص بنادي النصر في الرابعة عصراً، يليه المؤتمر الصحافي لشباب الأهلي في الرابعة والنصف، ويحضره المدير الفني للفريق ولاعب أساسي.

شباب الأهلي يظهر باللون الأحمر.. والنصر بالأزرق في المباراة النهائية.