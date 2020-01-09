كرونسلاف: جاهزون لبلوغ النهائي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أن النصر وصل إلى الجاهزية التامة ومن دون أي غيابات تذكر، وقادر على بلوغ المباراة النهائية في كأس الخليج العربي رغم قوة العين.

وقال في مؤتمر صحافي أمس: العين يريد تعويض إخفاقه الفترة الأخيرة، وإثبات أنه قادر على المنافسة في البطولات كافة، ما يصعب من المواجهة. وتابع: العين عانى الفترة الماضية بسبب تغيير المدربين، لكنه يملك لاعبين أصحاب خبرة في مثل هذه المباريات الصعبة، في المقابل نحن مستقرون ومستعدون. وأضاف: راضٍ تماماً عن أداء اللاعبين وكل المباريات باستثناء مباراة واحدة فقط مباراة هي شباب الأهلي، لأن الفريق كان بإمكانه أن يقدم أفضل من ذلك. وطالب كرونسلاف رابطة المحترفين بمراعاة عدم إقامة المباريات في أوقات تجمع المنتخب الأولمبي أو خوضه لمنافسات خارجية، قائلاً إن ذلك يفقدهم بعض العناصر المهمة، على غرار سعيد سويدان.