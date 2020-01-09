مدرب العين: واثق بصناعة فريق يقاتل حتى اللحظات الأخيرة

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، إن لقاء النصر غداً في نصف نهائي كأس الخليج العربي سيكون بالغ الصعوبة على الفريقين، وأكد خلال المؤتمر الصحافي أمس أنه «واثق بقدرته على صناعة فريق قوي يقاتل حتى اللحظات الأخيرة من كل مباراة»، في إشارة إلى أن العين سيتغلب على مشكلة الشوط الثاني، خصوصاً الربع الأخير، الذي تسبب في إهدار نقاط كثيرة للفريق بدوري الخليج العربي.

وعن وصف «المدرب المحظوظ» الذي أطلق عليه بعد تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي مع التعاون السعودي، قال في رد على سؤال لـ«الإمارات اليوم»: نعم نحتاج لقليل من الحظ، لكن لكثير من العمل.

ويستقبل العين في التاسعة إلا ربعاً من مساء غدٍ على استاد هزاع بن زايد ضيفه النصر ضمن نصف النهائي. وعن انطباعه الأول عن الفريق بعد تولي المهمة خلال الأيام الماضية، قال: في الأيام الماضية عملنا بجد، المهم هو أننا سنخوض اللقاء بدافع التأهل للمباراة النهائية، صحيح ليس لدينا الوقت الكافي ولكن لدينا الروح اللازمة لتحقيق الفوز.

وتحفظ المدرب البرتغالي عن الحديث حول تدني مستوى خط الوسط بجانب الغيابات في صفوف الفريق، وقال: لن أتحدث عن الغيابات، لدي مجموعة جيدة من اللاعبين، أنا على ثقة بأنني قادر على صناعة فريق يلعب بروح قتالية حتى اللحظات الأخيرة في جميع المباريات.

وأثنى بيدرو على منافسه، وقال: النصر فريق ومنافس قوي، ستكون بكل تأكيد مباراة صعبة، بالنسبة لي أريد الحصول على أكبر دعم من الجماهير. ورفض المدرب التعليق على ما نشرته صحيفة «أو جوغو» البرتغالية حول ارتباطه بتدريب العين قبل المدرب السابق الكرواتي ليكو، وقال إنه يريد التركيز على المهمة التي تنتظره وليس الحديث عن الماضي.

وقال: تركيزي في الوقت الحالي هو الحديث فقط عن مباراة النصر، نريد أن نكون جاهزين لخوض المواجهة، كل شخص في الفريق عليه أن يكون في كامل تركيزه، ولا أعتقد أيضاً انه الوقت المناسب للحديث عن تقييم اللاعبين.

بيدرو إيمانويل قال إن العين مستعد لمواجهة النصر وتركيزه على خطف بطاقة نهائي الكأس دون النظر إلى الغيابات.