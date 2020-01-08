خميس إسماعيل يفسخ عقده مع الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، حميد يوسف، أن اللاعب خميس إسماعيل فسخ عقده مع «الإمبراطور» بطلب من اللاعب نفسه، متمنياً التوفيق لخميس في خطوته المقبلة.

وقال حميد يوسف لـ«الإمارات اليوم» إن خميس إسماعيل طلب فسخ عقده مع النادي، لافتاً إلى أن شركة الكرة وافقت على طلبه، مشيداً بالفترة التي قضاها اللاعب الدولي مع فريق الوصل، إذ كان انضم إلى الوصل في بداية الموسم الماضي قادماً من شباب الأهلي. في جانب آخر علمت «الإمارات اليوم» أن خميس قد يكون أولى صفقات اللاعبين المواطنين لنادي الوحدة مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

توقعات بأن يكون خميس إسماعيل أولى صفقات الوحدة من المواطنين في «الميركاتو الشتوي».