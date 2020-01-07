المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ميزانية

استغرب مراقبون عدم كشف اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم عن مبلغ ميزانية اتحاد الكرة في 2020، على الرغم من الإعلان عن اعتمادها بشكل رسمي بعدما أعلنت في أول اجتماع لها أنها ستتعامل بشفافية.

بيسماركأعلن نادي الكويت الكويتي تعاقده مع البرازيلي بيسمارك، بعد يوم واحد من فسخ عقده مع نادي خورفكان، إذ يعود بيسمارك للدوري الكويتي، بعدما سبق له اللعب في صفوف القادسية.

إصابة

غادر لاعب العين، محمد جمال، الحصة التدريبية لفريقه، أول من أمس، وذلك قبل نهايتها بعد تعرضه لإصابة حالت دون إكماله التدريبات التي يستعد من خلالها «الزعيم» لمواجهة النصر مساء الجمعة في نصف نهائي كأس الخليج العربي