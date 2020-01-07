«لايبزج» يُحرز لقب دوري أبطال أوروبا في دبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

فاز فريق لايبزج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في نادي أهداف بدبي، وتقام سنوياً بالتوازي مع بطولة دوري أبطال أوروبا، وشارك فيها 24 فريقاً، واستمرت ستة أسابيع. وفاز فريق لايبزج بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق سلافيا براغ، وحل فريق سالزبورغ في المركز الثالث. وعلى مستوى الجوائز الفردية فاز أحمد مرعي من فريق سالزبورغ، بلقب أفضل لاعب، وفاز حسين رشيد بلقب أفضل حارس مرمى. وشهدت البطولة إثارة كبيرة في الأدوار النهائية، التي عملت اللجنة المنظمة على أن تكون بقوانين دور أبطال أوروبا الرسمي من خلال نظام مباريات الذهاب والإياب، والهدف خارج الأرض يحتسب بهدفين. وأكد مدير البطولة أحمد تاج الدين سعادته بالمستوى الرائع والروح الرياضية العالية من جميع الفرق.