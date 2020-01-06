عرض نصراوي للاعب الظفرة باوزير

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

علمت «الإمارات اليوم» من مصدر مقرب من لاعب فريق الظفرة، الدولي خالد باوزير، أن الأخير تلقى عرضاً من شركة كرة القدم بنادي النصر، للانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي، وأن المفاوضات لاتزال في بدايتها حالياً، إذ يرغب «العميد» في الحصول على توقيع اللاعب بعد تألقه مع فريق الظفرة. وكان نادي الظفرة حدد، العام الماضي، مبلغ 30 مليون درهم من أجل الموافقة للاعبه خالد باوزير على الرحيل لأحد أندية دوري الخليج العربي، ونشر النادي بياناً صحافياً وقتها، عبر حسابه في «تويتر»، قال فيه إنه مستعد للتنازل عن خدمات اللاعب مقابل الحصول على 30 مليون درهم، ويرتبط اللاعب بعقد مع الظفرة حتى 2024.