عبدالله النقبي: اللحظات الصعبة صنعت روح شباب الأهلي

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أكّد لاعب شباب الأهلي، عبدالله النقبي، أن اللحظات الصعبة التي مر بها فريقه في الفترة الماضية هي السر وراء الروح التي ساعدت «فرسان دبي»، في الوقت الحالي، على تحقيق الانتصارات المتتالية واعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم برصيد 29 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه الشارقة، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أن أي فريق آخر بخلاف شباب الأهلي كان سيتأثر كثيراً إذا مر بتلك الظروف، وأعرب عن سعادته بوجوده في قائمة المنتخب الوطني التي أعلنها أخيراً المدير الفني يوفانوفيتش، مشيراً إلى أنه متفائل بمستقبل «الأبيض».

للإطلاع على الحوار، يرجى الضغط على هذا الرابط.