ختام معسكر اكتشاف المواهب البريطاني في دبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اختتم معسكر اكتشاف مواهب كرة القدم البريطاني UK Football Trial في دبي، الذي أقيم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، والذي نظمته أكاديمية «هاي تالنت» الرياضية في ديسمبر الماضي، بمشاركة 140 لاعباً من الموهوبين الشباب جاؤوا من أكثر من 10 دول، بالإضافة إلى الإمارات الدولة المستضيفة، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب الموهوبين لعرض مهاراتهم أمام كشافة المواهب والمدربين من المملكة المتحدة وأوروبا، وبحضور اللاعب السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمدرب ميكي آدمز.

وحصل اللاعبون خلال المعسكر على ثلاث ساعات من التدريب العملي، وشرح حالات اللعب، وتعلم المهارات التكتيكية، وعلم النفس، وتطوير المجالات الرئيسة للعبة. ويقام المعسكر سنوياً في بريطانيا وأميركا وأستراليا، وكانت الوجهة هذه المرة إلى الشرق الأوسط في الإمارات. وشارك في البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 190 ألف لاعب.

وقالت مديرة التسويق في أكاديمية «هاي تالنت» مديرة البرنامج في دبي، جمانة خواجة، لـ«الإمارات اليوم»: «أتاح المعسكر للاعبين الموهوبين في الوطن العربي أن يعيشوا لمدة ثلاثة أيام الحياة الاحترافية للاعبين، من حيث التدريب والأكل الصحي والتحضير لما قبل المباراة، ومن ثم التعافي من إرهاق ما بعد المباراة، وفي اليوم الأخير تم تنظيم مباريات بحضور مستكشفي المواهب والمدربين من المملكة المتحدة».