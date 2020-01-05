بيدرو يقود العين لمدة «موسم ونصف»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

قدمت شركة نادي العين لكرة القدم، مساء أمس، المدرب البرتغالي إيمانويل بيدرو، (44 عاماً)، لوسائل الإعلام، بعد التعاقد معه رسمياً بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، خلفاً للمدرب الكرواتي إيفان ليكو، الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي، ليستمر «الزعيم» مع المدرسة الأوروبية للعام السابع على التوالي.

وبيدرو هو ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب العين، إذ سبقه في الإشراف على «الزعيم» مواطنه نيلو فينغادا، الذي كان مدرباً للفريق بين عامي 1998-1999 وقاد الفريق للتتويج بلقب كأس رئيس الدولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر راشد الدرمكي، أن الشركة نجحت في حسم ملف المدرب خلال أسبوعين، من قرار إقالة الكرواتي ليكو، تفادياً للاستعجال في اتخاذ القرار حتى يكون بعيداً عن مبدأ العاطفة، وتطبيقاً لاستراتيجية النادي في الوصول إلى أفضل الخيارات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال الدرمكي في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: «النجاحات التي ارتبطت باسم بيدرو إيمانويل في مسيرته التدريبية، والطموحات المشتركة في كسب التحديات المقررة على الفريق، خلال الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري بالموسم الحالي، أسهمت في استقرار اللجنة الفنية للاحتراف بالإجماع على المدرب البرتغالي».

ومن المقرر أن يشرف المدرب البرتغالي على الحصص التدريبية لتجهيز «الزعيم» لمواجهته الصعبة أمام ضيفه فريق النصر، المقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وكشف رئيس شركة نادي العين أن القائمة الأولية لاختيار مدرب للعين وصلت لـ30 سيرة ذاتية من مختلف أنحاء العالم، تم اقتصارها على 10 مدربين، قبل أن يتم الاستقرار على خمسة، وقامت اللجنة الفنية للاحتراف برفع التقارير المطلوبة لمجلس إدارة شركة كرة القدم بعد الفرز والمقارنات، لاتخاذ القرار بناء على التقارير الخاصة بعمليات التحليل الفني والمالي والإداري، بالإضافة إلى المقابلات المتلفزة مع المدربين.

واستطرد الدرمكي، قائلاً: «الهدف من المقابلات التلفزيونية يتمثل في التعرف إلى شخصية المدرب وطريقة تعامله مع اللاعبين، وخطة عمله، ومدى شغفه لتحقيق البطولات، وقدراته على العمل تحت الضغوط، واطلاعه على السياسة والخطط الاستراتيجية والقيم المؤسسية، وفكرة نظام الحوكمة في النادي، وثقافة اللاعبين، فضلاً عن الإمكانات التي يتمتع بها».

وأكد الدرمكي، ثقته بإمكانات نجوم الزعيم في تحقيق أهداف النادي، تحت قيادة المدرب البرتغالي، مشيراً إلى أن بيدرو إيمانويل على معرفة جيدة بمقدرات لاعبي الفريق، من خلال متابعته مباريات الفريق في الفترة السابقة، وسيكون شريكاً أساسياً في القرارات الخاصة بإعداد الفريق خلال الشتاء، بوضع الاحتياجات المطلوبة لتعزيز قوة الزعيم، والمنافسة على حصد الألقاب.

• بيدرو يقود العين أمام النصر يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي الكأس.