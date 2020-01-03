مدرب الجزيرة: علينا تعلّم اللعب بذكاء من النصر

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إن الفريق كان بإمكانه الفوز على النصر، أول من أمس، في دوري الخليج العربي، لكنه أشار إلى أن الفريق افتقد اللعب بذكاء مثلما لعب «العميد»، خصوصاً عندما تقدم الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف.

وأكد كايزر في مؤتمر صحافي، بعد فوز النصر 2-1 على الجزيرة، أول من أمس، في الجولة 12 من دوري الخليج العربي: «علينا تعلم اللعب بذكاء من النصر، لأن لاعبي الخصم كانوا أذكياء في طريقة لعبهم، من خلال إفساد إيقاع المباراة، عندما كنا نتحكم في مجريات اللعب ونمتلك الكرة، إذ إن لاعبي الجزيرة ركزوا على تقديم كرة جميلة، ولم يشغل تفكيرهم اللعب بهذه الطريقة، وارتكاب العديد من الأخطاء التي تسهم في توقف اللعب».

وأضاف: «يجب أن نتعلم اللعب بهذه الطريقة مستقبلاً، مرّرنا الكرة بشكل جيد، لكن من المهم أن نتعامل مع هذه الأخطاء التكتيكية، خصوصاً أنه كان بإمكاننا حسم المباراة لمصلحتنا، بعدما تقدمنا بالهدف الأول في بداية الشوط الثاني».

وتابع: «لعبنا أول 60 دقيقة بشكل جيد، وتقدمنا بالهدف الأول، وتحكمنا في مجريات اللعب، وصنعنا العديد من الفرص، كان يجب علينا أن نحسم المباراة، بينما بعدما أحرز النصر هدف التعادل فقدنا التركيز، وكان من الطبيعي أن يعاقبنا المنافس بإضافة الهدف الثاني، ورغم أننا أجرينا تبديلات لكن تراجع النصر للحفاظ على تقدمه صعّب من مهمتنا».

يذكر أن النصر كان متأخرا بهدف قبل أن يسجل هدفين في ثلاثة دقائق (65 و68)، ليحقق الفوز ويتقدم على الجزيرة بفارق المواجهات بعد تساويهما في النقاط الـ23.وأشار المدرب الهولندي كايزر إلى أن الخسارة لن تؤثر في حظوظ الجزيرة في المنافسة على لقب الدوري، وقال: « الجزيرة سيواصل القتال، وسنعود مجدداً بقوة، لكن أمامنا مباراة مهمة مع شباب الأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي، وسنخسر خدمات تسعة لاعبين دوليين في الفترة المقبلة، على أن يعود لاعبو الفريق الأول، الأسبوع المقبل، بينما سيستمر غياب لاعبي الأولمبي».

وأوضح: «سيختلف استعدادانا لمباراة شباب الأهلي بوجود خمسة لاعبين في الأولمبي وأربعة في المنتخب الأول، لكن سيكون التركيز نفسه والانضباط موجودين، ولدينا أربع أو خمس حصص تدريبية، سنجهز اللاعبين بدنياً، وسنفكر في اللاعبين الذين سنشركهم من الناشئين، كما تنص لوائح الكأس». وأضاف: «الفوز في جميع المباريات مستحيل، كنا متأخرين بفارق كبير عن المتصدر، وقلصنا الفارق، ورغم التراجع لدينا الثقة بالعودة».

وعن تكرار الأخطاء الدفاعية، قال: «فقدان التركيز أسهم في دخول هدفين لمرمانا في وقت قصير، ولا أرى أنه هناك مشكلة بدنية لكنها مسألة ذهنية».

كرونسلاف: النصر قادر على تحويل تأخره إلى فوز في أي مباراة

قال مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف يورزيتش، إن من غير المنطقي فتح اللعب أمام فريق مثل الجزيرة يضم مجموعة من اللاعبين النجوم، وأبدى رضاه عن التطور في مستوى النصر إلى درجة أن «العميد قادر على تحويل تأخره في أي مباراة إلى فوز»، وتابع في المؤتمر الصحافي: «من الطبيعي أن نغلق المساحات أمام عمر عبدالرحمن»، وأكد أيضاً: «لعبنا بشكل جيد، واستحوذنا على الكرة بشكل فعال».

وتابع: «عندما توليت تدريب الفريق كانت الانتصارات غائبة لمدة شهرين، وكان هدفي استعادة المعنويات، والآن الأمور تغيرت للأفضل، وأستطيع القول إن النصر يستطيع تغيير أي نتيجة وتحويل تأخره إلى فوز في أي مباراة».

النصر قلب تأخره أمام الجزيرة 1-صفر إلى فوز 2-1 في ثلاث دقائق فقط، ليتقدم عليه في الترتيب على الرغم من تساويهما في النقاط الـ23.