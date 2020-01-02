اتحاد كلباء يفوز بشق الأنفس على متذيل الدوري

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

استعاد اتحاد كلباء نغمة الانتصارات، بعد أن فاز على ضيفه خورفكان بصعوبة، بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة 12 لدوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، مقابل أربع نقاط لخورفكان متذيل الترتيب.

وسجل لاتحاد كلباء التوغولي مالابا (هدفان) والمجري جوجاك، فيما سجل لخورفكان كل من جوميروس واكوامي. وتقدم اتحاد كلباء بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق مالابا، بعد هجمة قادها داود علي مستثمراً كرة رأسية وصلته من الأردني ياسين البخيت، وبحث حكم المباراة خالد ناجم في صحة الهدف مع فريق تقنية الفيديو قبل أن يعتمده رسمياً.

وكاد خورفكان أن يتعادل بعد هجمة قادها البرازيلي بيسمارك وسددها بنفسه وأبعدها حارس كلباء جمال السراح في الدقيقة الثامنة، وتعرض ماجد راشد للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليمنح الحكم ضربة جزاء سجلها المجري جوجاك «18».

وقلص خورفكان النتيجة بعد أن سجل هدفاً عن طريق البرازيلي جوميروس، مستفيداً من تمريرة عرضية للاعب محمد مال الله «23».

وأضاف اتحاد كلباء الهدف الثالث عن طريق مالابا، مستفيداً من كرة طولية مررها له منصور عباس البلوشي أودعها المرمى بسهولة «40».

وكاد مالابا وياسين البخيت أن يزيدا الغلة لولا أن التوغولي سددها الى احضان الحارس، بينما ذهبت كرة البخيت أعلى العارضة «50».

وتصدى حارس مرمى اتحاد كلباء لتسديدة قوية سددها بيسمارك وهو داخل الجزاء «71»، وفي الدقيقة 90+4، وسجل خورفكان الهدف الثاني عن طريق الإيفواري اكوامي.