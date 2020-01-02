الوحدة يهزم الشارقة ويرسل هدية 2020 إلى شباب الأهلي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

حقق الوحدة فوزاً ثميناً على الشارقة بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما أمس، على استاد الشارقة ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، وألحق الخسارة الثانية بحامل لقب الدوري، وقدم هدية ثمينة لشباب الأهلي الذي يتصدر الترتيب بفارق نقطتين، قبل مواجهة العين اليوم في ختام الجولة، ورفع الوحدة رصيده إلى النقطة 17، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 24 نقطة، وبات في حاجة إلى استعاد توازنه للبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب.

وأرسل الوحدة بهذا الفوز، رسائل عدة في أكثر اتجاه منها عودته الى سكة الانتصارات بعد سلسلة من الهزائم، وردّ الدين للشارقة الذي فاز عليه ذهاباً وإياباً الموسم الماضي.

وكلفت الأخطاء الدفاعية الشارقة كثيراً، إذ بدا مرتبكاً في الشوط الأول بجانب افتقاد الهداف وصانع الألعاب البرازيلي إيغور كورنادو، الذي خضع أخيراً لعملية جراحية، بعدما تعرض للإصابة بقطع في العضلة الضامة.

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدفين دون ردّ سجلهما عبدالله الكربي «21»، ومدافع الشارقة عبدالله غانم بالخطأ في مرماه «27»، وقلص الشارقة الفارق بهدف سجله ريان منديز من ركلة جزاء «69».

بلغ الحضور الجماهيري في المباراة 3857 مشجعاً.

وبادر الوحدة بالهجوم بقيادة لاعبه الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، وسدد لاعبه يحيى الغساني كرة قوية مرت جوار مرمى حارس الشارقة عادل الحوسني، وصد القائم كرة قوية للوحدة سددها محمد برغش في الدقيقة الرابعة من هجمة سريعة، ورد الشارقة بهجمة مماثلة، لكنها افتقدت للمسة الأخيرة.

وأهدر لاعب الشارقة الأوزبكي شوكوروف فرصة ثمينة عندما سدد كرة مرت بجوار مرمى حارس الوحدة راشد علي «11»، وضغط أصحاب الأرض على جبهة الوحدة في محاولة لخلق ثغرات في دفاع العنابي وخطف هدف السبق في المباراة.

فاجأ الوحدة أصحاب الأرض بهدف جميل عن طريق عبدالله الكربي «21»، من تسديدة رأسية محكمة لم يشاهدها حارس الشارقة عادل الحوسني إلا وهي تعانق شباكه.

بدا الوحدة الأفضل والأكثر انتشاراً في الملعب وأعطى الهدف دفعة معنوية كبيرة للاعبي الفريق لأخذ زمام المبادرة في المباراة، وأهدر يحيى الغساني فرصة لا تعوض وهو في مواجهة المرمى «25».

ونجح الوحدة بعد مرور ست دقائق فقط على هدفه الأول في تسجيل الهدف الثاني بنيران صديقة، عندما أكمل مدافع الشارقة عبدالله غانم الكرة في مرماه «27» من تمريرة عرضية من يحيى الغساني.

وحاول الشارقة استعادة توازن وتقليص الفارق وأهدر ريان منديز فرصة هدف محقق، عندما سدد كرة قوية مرت بجوار المرمى «38»،

وسعى مدرب الشارقة الى إنقاذ الموقف وأجرى تغييراً في صفوف الفريق، إذ دفع في بداية الشوط الأول باللاعبين طارق الخديم ورافائيل دوسانتوس.

وكان بإمكان الوحدة زيادة غلته من الأهداف، لكنه لم يحسن استغلال الفرص.

ورغم تأخره بهدفين دون ردّ، إلا أن الشارقة بدا الأفضل في الجزء الأخيرة من المباراة، وهدّد مرمى الوحدة أكثر من مرة.

واحتسب حكم المباراة محمد عبيد خادم ركلة جزاء للشارقة، بعدما تعرض لاعبه طارق الخديم للعرقلة، وتصدى لها ريان منديز «69»، مسجلاً الهدف الأول لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة 2-1.