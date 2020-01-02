الفجيرة وعجمان.. هل تتبدل المراكز

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستضيف استاد الفجيرة الدولي عند الساعة 20:45 من مساء اليوم مباراة الفجيرة وعجمان ضمن منافسات الجولة 12 من دوري الخليج العربي، وتعد من المباريات المهمة والمصيرية للفريقين لأهمية نقاطها قبل مرحلة التوقف التي ستلي الجولة الحالية، ويبلغ رصيد الفجيرة تسع نقاط في المركز الثاني عشر، بينما رصيد عجمان 12 نقطة في المركز التاسع.

ويبحث «الذئاب» و«البرتقالي» عن الانتصار الرابع بعد فوز كل منهما في ثلاث مباريات سابقة في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي.

وسيقود فوز أصحاب الارض إلى تبادل في المراكز مع عجمان، بينما ستمهد أي نتيجة إيجابية للضيوف الحفاظ على المركز الحالي أو الوصول إلى مركز أفضل حسب نتائج بقية المباريات، ويبحث الفريقان عن العلامة الكاملة من النقاط لتعزيز حظوظهما لتحقيق حلم البقاء بشكل مبكر، وسط ظروف ضغط المباريات والغيابات والرغبة المشتركة في تصحيح المسار قبل فترة التوقف.

وفي الجولة الماضية خسر الفجيرة أمام النصر صفر - 1، فيما فاز عجمان على حتا 3-1.

ووصف مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، المباراة أمام عجمان بأنها بمثابة مباراة البقاء في الموسم وأنها بست نقاط، منوهاً الى أن عجمان فريق منافس مباشر. وقال في مؤتمر صحافي: «ندرك أن فريق عجمان قوي والمباراة ستكون صعبة على الفريقين، ولكي نحصل على نتيجة إيجابية علينا تفادي الركلات الثابتة التي كانت سبباً لمعظم الأهداف التي هزت مرمانا».

ويعود لتشكيلة الفجيرة اليوم المحترف العاجي مارتيال والعائد من الإصابة خليل خميس، بينما سيتواصل غياب البرازيلي غابريل.

بالمقابل يدرك مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن تحقيق النتيجة الايجابية يحتم على مهاجميه اختراق الدفاعات المنظمة للفجيرة في مهمة صعبة.

وتشير اللقاءات المباشرة بين الفريقين الى تكافؤ النتائج، ففي آخر خمس مباريات جمعتهما تعادلا (2-2)، وفاز الفجيرة (1-صفر)، و (2-1)، بينما فاز عجمان (3-2)، و(3-صفر).

سعود سعيد: عجمان جاهز للفوز على الفجيرة

أكد مدافع عجمان، سعود سعيد، أن فريقه سيدخل مباراة الفجيرة وهدفه الفوز والحصول على النقاط الثلاث، مشدداً على أن البرتقالي مهيأ لتحقيق تلك النتيجة في ظل ارتفاع معنويات اللاعبين بعد الفوز الأخير على حتا وإنهاء سلسلة النتائج السلبية للفريق في الآونة الأخيرة.

وقال في تصريحات صحافية: «هدفنا ليس البقاء في دوري الخليج العربي، طموحنا أكبر من ذلك باحتلال مركز متقدم في جدول المسابقة، لأننا نملك المقومات التي تساعدنا على ذلك».