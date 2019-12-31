مدرب العين يكشف كيف سيقابل منافسه شباب الأهلي يوم الخميس

المصدر: معاذ كمبال- العين

شدد مدرب فريق العين، العراقي غازي فهد على أهمية تحقيق الفوز على ضيفهم فريق شباب الأهلي دبي يوم الخميس القادم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال مدرب فريق العين في المؤتمر الصحافي اليوم إن فريقه استعد للمباراة بشكل جيد وأنهم سيقابلون منافسهم بالثقة العالية والروح المعنوية العالية التي اكتسبوها بعد الفوز في "كلاسيكو أبوظبي" أمام الوحدة بجانب الدعم الجماهير الكبير الذي سيحضر في ملعب المباراة.

ويستقبل "الزعيم" صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة ضيفه فريق شباب الأهلي متصدر الترتيب برصيد 26 في لقاء يأمل خلاله الفريق البنفسجي في تقليص الفارق مع المتصدر.

وأشاد المدرب العراقي بمنافسه فريق شباب الأهلي، وقال: لديهم لاعبين جيدين".

وأضاف: "نحن في المقابل لدينا أيضاً لاعبين جيدين، من المهم بالنسبة لنا الاستمرار في تحقيق الانتصارات والأداء سيأتي مع الأيام".

وحول الغيابات المؤكدة في صفوف "الزعيم" أوضح المدرب العراقي غازي فهد إنه سيفتقد لخدمات الثنائي أحمد برمان بجانب الجزائري عبدالرحمن مزيان بداعي الإصابة.