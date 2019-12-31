مدرب النصر: ليفربول يملك 35 لاعباً بسعر خيالي وأرهقوا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أن ضغط المباريات خلال الفترة الماضية يخدم الفرق التي تملك دكة بدلاء قوية وجاهزة لهذا الشكل من المباريات، مشيراً إلى أن فريقي الجزيرة وشباب الأهلي يملكان دكة بدلاء قوية، وهو ما ساعد الجزيرة على العودة بعد البداية السيئة، وأعطى الصدارة لشباب الأهلي.

ويخوض النصر مباراة صعبة أمام الجزيرة في الجولة 12 من الدوري، ويهدف إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاستمرار في المنافسة.

وتحدث المدرب خلال المؤتمر الصحافي، أمس، معترضاً على ضغط المباريات: «يجب مراعاة صحة اللاعبين، فلا يجوز أن نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، واللاعب التشيلي بافيز يركض 12 كيلومتراً في المباراة، فعل ذلك أمام الفجيرة، وسيفعل ذلك أمام الجزيرة، ويجب مراعاة صحة اللاعبين في جدولة المباريات».

وأضاف: «فريق ليفربول الإنجليزي يملك 35 لاعباً، وكل لاعب منهم بسعر خيالي، ولكن مع ذلك شاهدنا مباراته الأخيرة، وظهر على اللاعبين الإرهاق، وهو يملك 35 لاعباً، فكيف الوضع مع عدد اللاعبين القليل».

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«كنت أنتظر قدوم عائلتي إلى الإمارات منذ سبعة أيام، ولكن لم يحدث ذلك، فهذا عمل، ولكن يجب أيضاً وضع صحة اللاعبين في الاعتبار، من أجل عدم خسارة اللاعبين بالإصابات».