إيغور أيقونة الشارقة.. ما كلفة غيابه

المصدر: منصور السندي - الشارقة

بات واضحاً تأثر الشارقة بغياب لاعبه البرازيلي، إيغور كورنادو، الذي تعرض للاصابة بقطع كامل في العضلة الضامة ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

وتعرض الشارقة لخسارة كبيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف هي الأولى للفريق، وابتعد بالتالي عن الصدارة، بعدما تجمّد رصيده عند 24 نقطة مقابل 26 لشباب الأهلي الذي تربع على القمة.

ويعد إيغور أهم لاعب في صفوف الفريق، وتسبب غيابه في حرمان الفريق من قوته الهجومية الضاربة.

ويتوقع أن يكلف استمرار غياب إيغور في المباريات المقبلة الشارقة نقاطاً مهمة في حال لم يتدارك الجهاز الفني الأمر بإيجاد الحلول المناسبة لتعويضه.

وخضع إيغور لعملية جراحية في مستشفى القرهود في دبي، وأجرى العملية الجراح الفرنسي جيلي ريبول.

وجاءت إصابة إيغور خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام حتا ضمن دور

الـ16 لكأس رئيس الدولة، التي أسهم خلالها في فوز فريقه بركلات الجزاء 4-3، وحصوله على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ورغم أنه سادت حالة من الحزن في أوساط الشرقاوية لغياب إيغور، إلا أن مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري طمأن جمهوره بأنه سيعتمد على الأسلوب الجماعي واللعب المتوازن.

أرقام مهمة لإيغور مع الشارقة

- شارك مع الشارقة أساسياً في تسع مباريات في الدوري، وغاب في مباراة واحدة فقط أمام النصر بسبب الإيقاف.

- سجل سبعة أهداف في الدوري، منها خمسة أهداف من داخل منطقة المرمى، وهدفان من الخارج، وصنع سبعة أهداف.

- صنع 28 فرصة لزملائه اللاعبين خلال تسع مباريات.

- بلغ عدد التمريرات التي لعبها في تسع مباريات 277، منها 225 تمريرة ناجحة.

- بلغ عدد الدقائق التي لعبها مع الشارقة في الدوري فقط 801 دقيقة.

- أطلقت عليه جماهير الشارقة ألقاباً عدة، من بينها «أيقونة الملك»، والساحر، وصانع الأفراح.