مودريتش يرتدي الزي الإماراتي في دبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ظهر النجم الكرواتي ولاعب ريال مدريد لوكا مودريتش في دبي، أمس، مرتدياً الزي الإماراتي، خلال قضائه عطلة الأعياد وتوقف الدوريات الأوروبية، رفقة رجل الأعمال سيف بالحصا، حيث اختار اللاعب التواجد في دبي مثل عدد كبير من لاعبي كرة القدم العالميين، أمثال لاعب يوفنتوس الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب ريال مدريد كريم بنزيما، ولاعب الإنتر البلجيكي لوكاكاو. وقد جذبت صور نجوم كرة القدم العالمية في دبي المتابعين من شتى أنحاء العالم، بعد أن أصبحت دبي وجهة الرياضين في مثل هذا التوقيت من كل عام. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب الكرواتي لوكا مودريتش وهو يتحدث باللهجة الإماراتية، ويحمل نمراً ويطعم دباً في دبي، وأشادوا بحب اللاعبين الدائم للتواجد في دبي.