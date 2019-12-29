مدرب حتا: لا أريد أن أبكي بسبب غيابات اللاعبين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب حتا، اليوناني كونتيس، أنه يتحمل الخسارة الذي تعرض لها فريقه أمام عجمان في الجولة 11 من دوري الخليج العربي، معرباً عن حزنه لظهور الفريق بهذا الشكل السيئ، وأشار إلى أنه لا يريد أن يبكي بسبب الغيابات التي تعرض لها فريقه في المباراة. وقال كونتيس في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لا يمكن أن نفوز بهذا الشكل، ويجب العمل أكثر على معالجة السلبيات إذا أردنا البقاء في البطولة، ولا أفكر الآن في الانتقالات الشتوية أو استبدال لاعبين، أبحث دائماً مع لاعبي الفريق عن الأفضل، فهذه المجموعة لديها الكثير لتقدمه، ولكن أمام عجمان لم نقدم ما نستحق عليه الفوز».

من جانبه انتقد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، استخدام تقنية الفيديو بكثرة، رافضاً الحالات التي حدثت في المباراة، ومنها إلغاء ركلة جزاء لعجمان في الشوط الثاني، إضافة إلى البطاقة الصفراء الذي حصل عليها حارس مرماه علي الحوسني. وأضاف: «كانت مباراة صعبة أمام فريق كبير، أغلقنا عليه كل المساحات، ولم نعطه فرصة للاستحواذ على الكرة، وحققنا فوزاً مستحقاً، وتعد هذه المباراة امتداداً لما يقدمه اللاعبون في الفترة الأخيرة من مستوى متميز».