الظفرة يسقط «الملك» ويفتح طريق الصدارة أمام شباب الأهلي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

واصل فريق الظفرة تخصصه في الكبار وألحق بضيفه الشارقة، أمس، أول هزيمة لـ«الملك» في دوري الخليج العربي بعد الفوز عليه 3-1، في الجولة 11، ليواصل نغمة الانتصار بعد أن كان الظفرة قد فاز قبلها على العين في ملعب الأخير 2-1.

وبهذه النتيجة باتت صدارة الشارقة في خطر حقيقي، إذ بإمكان شباب الأهلي تصدر الدوري في حال فوزه على كلباء اليوم، لأنه سيصل إلى النقطة 26، بل حتى التعادل يكفيه، كونه سيتساوى مع الشارقة في النقاط، لكن شباب الأهلي يتقدم بفارق الأهداف.

في المقابل، تقدم الظفرة إلى المركز السادس بـ17 نقطة مؤقتاً، بينما تجمدت نقاط الشارقة عند 24. وكان واضحاً الفراغ الذي تركه غياب أبرز لاعب في الشارقة، البرازيلي إيغور بسبب الإصابة والذي لن يعود إلا بعد شهرين، حيث ظهرت

خظوظ الفريق متباعدة، بينما كانت الثغرات واضحة جداً في خط الدفاع، الذي شارك فيه الثنائي عبدالله غانم وسالم سلطان، وغاب عنهما الانسجام واستفاد منه لاعبو الظفرة.

يُذكر أن آخر خسارة تعرض لها الملك في الموسم الماضي وتحديداً يوم 11 مايو، حينما خسر خارج ملعبه أمام الوصل في الجولة 24، لكنه توج رغم ذلك بلقب الدوري، بينما حافظ هذا الموسم على سجله خالياُ من الهزائم حتى لقاء الأمس.

وجاءت الانطلاقة سريعة من الفريقين، ووضع لاعب وسط الظفرة، خالد باوزير فريقه في المقدمة منذ الدقيقة السادسة حينما نفذ الضربة الثابتة بصورة رائعة من أمام منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى، عجز حارس الشارقة عادل الحوسني في التصدي لها.

ونجح الضيوف في إدراك التعادل في الدقيقة 32 بواسطة ريان مينديز من ركلة جزاء، حينما احتسبها حكم المباراة أحمد خلفان لصالح الشارقة، بعد تدخل عنيف من خالد الدرمكي ضد لاعب وسط الشارقة الأوزبكي شوكوروف.

وانطلق الشوط الثاني بأفضلية واضحة لأصحاب الأرض، وسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 60، حينما نفذ خالد باوزير ركلة ركنية بطريقة مقوسة ارتقى لها زميله المدافع عبدالرحمن يوسف وحولها برأسه في المرمى. وحين كانت المباراة في طريقها للنهاية سجل البرازيلي جواو بيدرو الثالث في الدقيقة 3+90 بعد مجهود فني وبدني رائع.

يُذكر أن مدرب المنتخب، الصربي إيفان يوفانوفيتش، تابع المباراة من على مدرجات الملعب.

- بإمكان شباب الأهلي اعتلاء الصدارة في حال الفوز أو حتى التعادل أمام كلباء اليوم.