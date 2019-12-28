أرضية ملعب بني ياس تقلق الجزيرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تتجه الأنظار الساعة السادسة مساء اليوم، نحو ملعب بني ياس في الشامخة، الذي يستضيف لقاء السماوي مع ضيفه الجزيرة، ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي، في لقاء ستكون فيه الأنظار متجهة نحو أرضية الملعب، التي انتقدها مدرب الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر، وذلك خلال مباراة الجزيرة والوحدة في الكأس التي فاز بها الجزيرة.

وتعرض الثنائي علي مبخوت وإسماعيل مطر للإصابة، وهو ما أدى إلى عدم قدرتهما على الاستمرار في المباراة، وغادرا منذ الشوط الأول.

ويخشى فريق الجزيرة صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة، أن تؤثر الأرضية في طريقة أداء الفريق، التي تعتمد على التمريرات القصيرة، كما حصل في لقاء الوحدة.

وأكد كايزر في تصريح صحافي أن أرضية الملعب السيئة ستكون خصماً على الفريقين، وتابع في المؤتمر الصحافي: سنعمل على بعض التغييرات في طريقتنا حتى تتناسب مع أرضية الملعب.

وفي المقابل، يدخل بني ياس المباراة في المركز التاسع برصيد 11 نقطة، مدفوعاً بروح معنوية عالية بعد أن نجح في حسم تأهله إلى ربع نهائي الكأس، وهو ما سيلقي بظلاله بصورة إيجابية على اللاعبين في أرضية الملعب، خصوصاً أن الفريق يمر بفترة متذبذبة من النتائج على مستوى بطولة الدوري.