عجمان يعود للإنتصارات على حساب حتا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – عجمان

عاد فريق عجمان إلى الانتصارات بعد غياب 85 يوماً لم يشهد الفريق خلالها تحقيق الفوز منذ أخر فوز وكان على الوصل في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، وذلك بعدما فاز على حتا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهم أمس في استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ضمن منافسات الجولة 11 من دوري الخليج العربي، أحرز لعجمان المتألق بوباكار تراوالي، هدفين (2-21)، ومدافع حتا درويش محمد، في مرماه بينما أحرز هدف حتا الوحيد كريستيان لوبيز، في الدقيقة 10، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد عجمان إلى 12 نقطة، بينما يقف رصيد حتا عن رصيده السابق 8 نقاط ليتأزم موقف الفريق.

ونجح عجمان في السيطرة على الشوط الأول والتواجد بكثرة داخل منطقة جزاء حتا لينجح في استغلال نشاط مهاجميه ويعود إلى الانتصارات، أمام حتا الذي لم يقدم مستواه المعروف في هذه المباراة، وخلال الشوط الأول أنهى عجمان على ضيفه في 22 دقيقة بفضل الهجوم المستمر رغم عوجة فريق حتا في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني حاول حتا العودة إلى المباراة واعتمد عجمان على الهجمات المرتدة التي نتج عنها الهدف الثالث ونهاية المباراة بنتيجة 3-1.