صدارة الشارقة تحت تهديد الظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يبدأ فريق الشارقة من اليوم رحلة صعبة في دوري الخليج العربي، في ظل الغياب الطويل لنجمه الأول وصانع ألعابه وهدافه البرازيلي إيغور كورنادو. ويحل (الملك) ضيفاً على الظفرة الساعة 18:00، في الجولة 11 من دوري الخليج العربي.

ويتصدر الشارقة الدوري بـ24 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي، ومع غياب إيغور المتوقع لشهرين بسبب الإصابة، سيكون على الشارقة التعايش مع الوضع الجديد، والدفاع عن قمة الدوري، في ظل الضغط الكبير من قبل شباب الأهلي وكذلك الجزيرة، حيث إن أي تعثر اليوم بالخسارة أو التعادل، قد يعني في حال فوز شباب الأهلي في لقاء كلباء اعتلاء الأخير الصدارة.

وتزيد صعوبة المباراة كونها أمام فريق فاز على العين في ملعب الأخير بالجولة الماضية، وكذلك لأن الشارقة يفتقد أخطر لاعبيه. لكن الشارقة قد يستند إلى أدائه في لقاء النصر حين غاب إيغور للإيقاف، ومع ذلك فاز 3-1.

ويتوجب على مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري ألا يغض الطرف عن خطورة ثنائي الظفرة البرازيلي جواو بيدرو ودييغو جارديل.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الظفرة صاحب المركز السابع بـ 14 نقطة المباراة وهو يطمح للاستفادة من حالة الارتباك في صفوف منافسه الذي تعادل في الجولة الماضية أمام عجمان، وتأهل لربع نهائي الكأس بصعوبة، وكذلك لاستغلال غياب إيغور، وذلك للاستمرار في طريق الانتصارات. في جانب آخر، اعتبر مدرب الظفرة، الصربي رازوفيتش أنه لا يهتم كثيراً لمسألة غياب إيغور عن الشارقة، وأن كل همه التركيز على المباراة. وقال في المؤتمر الصحافي: أهمية المباراة تأتي كونها مع متصدر الترتيب، وقال: «لا أستطيع أن أتنبأ بما سيحدث خلال اللقاء، ولكن سأنتظر لأرى، بالنسبة لي ما سأعمل عليه هو تعزيز الثقة في نفوس اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم»..

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