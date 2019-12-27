عجمان وحتا في صراع الهرب من «ضغط القاع»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

يستقبل عجمان الساعة 6:30 مساء اليوم حتا، في مباراة بين فريقين يعانيان في قاع دوري الخليج العربي، وذلك ضمن الجولة 11. وتمثل المواجهة «مفترق طرق» للفريقين، سعياً للهرب من ضغط قاع الدوري.

وصام عجمان عن الفوز في آخر سبعة لقاءات، على الرغم من البداية القوية في الدوري، التي نجح خلالها في جمع سبع نقاط في أول ثلاث جولات.

لكن البرتقالي ترنح بعد ذلك، ولم يستطع سوى جمع نقطتين فقط، من التعادل أمام خورفكان والشارقة، وخسر خمس مباريات.

ولم يكد عجمان يهنأ كثيراً بنقطة الشارقة، حتى ودع مسابقة الكأس قبل أيام أمام الظفرة. ولم يسبق لمدرب عجمان المصري أيمن الرمادي، أن عاش مثل هذا الموقف الصعب مع عجمان.

وتركت إصابة المالي، حامد دومبيا فراغاًَ كبيراً في خط وسط عجمان، والذي ينتظر بفارغ الصبر فتح باب الانتقالات الشتوية لقيد لاعبه الكاميروني سيباستيان سياني. ولا يبدو حال حتا أفضل، فالفريق رغم أنه يقدم مستويات جيدة أمام المنافسين، وآخرها أمام الشارقة بطل الدوري، في كأس رئيس الدولة، إلا أنه يخسر في النهاية، كما حصل حين غادر الكأس بركلات الترجيح. ولم ينجح حتا في تحقيق أي نقطة في جولاته الثلاث الماضية، إذ خسر من النصر ومن بني ياس والجزيرة.

راشد سالم: الغيابات لا تؤثر في حتا

قال لاعب حتا راشد سالم، إنه رغم الغيابات والإصابات المتعددة في صفوف الفريق، إلا أنها لا تؤثر في حتا. وتابع في تصريح صحافي: المدرب يقوم بمجهود كبير، ونحن نساعد بعضنا بعضاً، وغياب أي لاعب يدفعنا أكثر للعمل وتحقيق نتائج إيجابية».